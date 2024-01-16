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В России хотят запретить поставки пива из недружественных стран

В России хотят запретить поставки пива из недружественных стран

Импортную пивную продукцию могут запретить к ввозу в Россию, пишут «Известия».В Госдуме просят кабмин включить пиво и пивные напитки в правительственный перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, поставляемых из недружественных стран.

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