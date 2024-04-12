Кому повысят пенсии с 1 мая

Повышенную пенсию в мае смогут получить отпраздновавшие 80-летие юбиляры, пожилые люди, на попечении которых оказались нетрудоспособные родственники, а также пенсионеры, решившие уйти с работы на заслуженный отдых.
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