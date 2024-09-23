Алаудинов: ВСУ под Курском активизируются из-за визита Зеленского в США

Замначальник главного политического управления Минобороны России и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что на фоне визита Владимира Зеленского в США ВСУ в Курской области активизировались, передает Lenta.
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