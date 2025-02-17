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Царьград

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Прогноз погоды на 23 февраля опубликовали в Новосибирске

Прогноз погоды на 23 февраля опубликовали в Новосибирске

В День защитников Отечества в Новосибирске дадут первый в этом году военный салют.Стало известно, какая погода ожидает новосибирцев в День чествования защитников Отечества – 23 февраля.

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