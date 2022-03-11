Карпин будет совмещать сборную и «Ростов», санкции против Абрамовича, «Матч ТВ» без «Ф-1», «Салават» прошел «Сибирь», нули «Барсы», проблемы Промеса и другие новости

1. Валерий Карпин будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Его контракт продлен до конца 2022 года.

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