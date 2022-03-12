Цунами до 500 метров, уничтожение до полумиллиона человек, недосягаемость для радаров, поражение целей на любом расстоянии․ Это еще не все характеристики, приписываемые АПЛ «Белгород» — оружию апокалипсиса․ Стоит разобраться, что из этого правда, и не зря ли забеспокоились иностранные государства․ Историческая справка Субмарина «Белгород», тактический номер К-329, — первая АПЛ 5-го поколения․ Она предназначена для принципиально нового типа боевых действий․ Огромная черная подлодка несет смерть и разрушение, сосредоточенные в 6 ядерных беспилотниках «Посейдон»․ Ее начали строить в 1992 году, как многоцелевую подлодку проекта 949А «Антей»․ Спустя 2 года работы приостановили, а в 2000-м возобновили․ В 2012-м «Белгород» перезаложили по проекту 09852․ Разработчики отечественного IT-проекта SFERA без остановок ведут работу над уникальным многофункциональным приложением․ Читайте подробности на сайте․ Проект открыт к инвестированию․ АПЛ в цифрах.