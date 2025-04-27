Как пожилым за 3 минуты в день снизить риск инсульта и инфаркта, выяснили в Сиднейском университете

Чем старше мы становимся, тем выше вероятность, что организм все чаще и чаще начнет давать сбой. Появятся различные хронические заболевания, энергии будет все меньше, настроение тоже начнет постоянно меняться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии