Русские слишком быстро и слишком легко простили немцам

СК

Сергей Ковалев

вопрос не в прощении, конечно, - прощать право сильного. вопрос в том, что зло в этом мiре присутствует наравне с добром, см. дуализм. принимает разные формы. и нет сегодня наднациональных институтов, способных отслеживать на глобальной местности где и как поднимает голову ранее угандыпопленное зло. все эти ООНы, включая её СовБез и пр. куплены кукловодами и роют землю за 30ть сребреников. тьфу на них. отсюда вопрос - кто может и должен наводить порядок на планете Земля? внутри ещё вопрос - что считать порядком в условиях непрекращающейся эксплуатации труда, как бы это не называлось?