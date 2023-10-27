Сейчас очень интересно наблюдать за тем, как многие немецкие политики пытаются показать, что они — евреи больше, чем сами евреи.
Русские слишком быстро и слишком легко простили немцам
Комментарии
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МК
Михаил Козлов
Похоже Шольцу сделали обрезание и он стал Шульцером.
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2 д.
Валентин Щербаков
Скорее Шольцманом
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2 д.
СК
Сергей Ковалев
вопрос не в прощении, конечно, - прощать право сильного. вопрос в том, что зло в этом мiре присутствует наравне с добром, см. дуализм. принимает разные формы. и нет сегодня наднациональных институтов, способных отслеживать на глобальной местности где и как поднимает голову ранее угандыпопленное зло. все эти ООНы, включая её СовБез и пр. куплены кукловодами и роют землю за 30ть сребреников. тьфу на них. отсюда вопрос - кто может и должен наводить порядок на планете Земля? внутри ещё вопрос - что считать порядком в условиях непрекращающейся эксплуатации труда, как бы это не называлось?
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14 час.
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