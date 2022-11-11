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Руи Хатимура исполнил невероятный реверс лэй-ап с зависанием в воздухе

Руи Хатимура исполнил невероятный реверс лэй-ап с зависанием в воздухе

Форвард «Вашингтона» Руи Хатимура во время матча против «Далласа» (113:105) исполнил невероятный реверс лэй-ап с зависанием в воздухе после передачи не глядя от Кайла Кузмы.

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