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Царьград

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Путин поручил обновить атлас профессий с военными и гражданскими навыками

Путин поручил обновить атлас профессий с военными и гражданскими навыками

На форуме "Сильные идеи для нового времени" президент Путин отметил, что Агентство стратегических инициатив разрабатывает новую редакцию атласа будущих профессий, включая гражданские и военные компетенции, основываясь на актуальных потребностях.

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