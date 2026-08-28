Путин поручил обновить атлас профессий с военными и гражданскими навыками

На форуме "Сильные идеи для нового времени" президент Путин отметил, что Агентство стратегических инициатив разрабатывает новую редакцию атласа будущих профессий, включая гражданские и военные компетенции, основываясь на актуальных потребностях.
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