Комментатор Дементьев заявил, что Овечкину в НХЛ не хватает партнеров

Хоккейный эксперт и комментатор Алексей Дементьев, говоря о шансах "Вашингтон Кэпиталз" попасть в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), рассказал, чего не хватает российскому нападающему и капитану "столичных" Александру Овечкину для более стабильной игры.
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