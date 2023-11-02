Блинкен заявит в Израиле о поддержке права страны на самозащиту от терроризма

Константин Белимов

Смешно говорить о холокосте когда евреи сами себя и убивают, Нетаньяху-еврей, Шольц-еврей, Блинкин-еврей, Байден еврей, Гитлер то же еврей, большая часть правительства США евреи и вот эта свора везде создаёт смерть, войны и на этом жиреют, создают банки и берут проценты евреи, лагеря придумали евреи и евреи же обслуживали эти лагеря, как можно сожалеть о еврейском холокосте, за который евреи же получают мзду с европы за холокост, не понимаю! И сейчас евреи ведут себя так же как и в 1941 году не сожалея ни о ком и ни о чём содеянном! (не делай другим так, как бы ты не хотел что бы делали тебе) А евреи делают! О какой своей религии евреи могут говорить если злоба уничтожает их религию, ведь нельзя быть немножко беременной!