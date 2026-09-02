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МИД Франции вызвал поверенного в делах РФ из-за инцидента с дроном в Лейпциге

Министерство иностранных дел Франции вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в республике после того, как правительство Германии возложило на Россию ответственность за инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в аэропорту Лейпцига.

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