Моя сумка...

У меня в сумке всегда порядок. Я очень аккуратный человек, всем на зависть. У меня даже мания, что в каком археологическом слое лежать должно - так спокойнее жить! Пока ключи лежат в третьем мезозойском периоде, между мумией хомячка и брильянтами, я твердо знаю, что Земля не налетит на небесную ось.