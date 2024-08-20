Моя сумка...

У меня в сумке всегда порядок. Я очень аккуратный человек, всем на зависть. У меня даже мания, что в каком археологическом слое лежать должно - так спокойнее жить! Пока ключи лежат в третьем мезозойском периоде, между мумией хомячка и брильянтами, я твердо знаю, что Земля не налетит на небесную ось.
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