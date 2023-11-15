Интересная жизнь с Vera Star Фото: rbc.ru Все таки Анатолий Борисович Чубайс уникальный персонаж.
Запад поручил Чубайсу к 2025 году сформировать новое правительство России. Список кандидатов впечатляет
Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Елена, это же новое поколение Z или Y... Короче, дети ЕГЭ... двоешники... какие де-фисы?... какие дее-причастные обороты?.. О чем это вы?
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2 час.
виктор климахин
пока либералы единородцы демократы яблоко может и провернуть свою аферу в угоду новым хозяевам и старым это их лучший диверсант провокатор и предатель Страны СССР И России Тут не какого следствия не надо факты он не срывал что он предатель и враг Российского народа не будет земного суда народного будет небесный там не отвертится
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1 час.
Игорь Морозов
Очень хочется в это ПОВЕРИТЬ.
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1 час.
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