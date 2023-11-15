Запад поручил Чубайсу к 2025 году сформировать новое правительство России. Список кандидатов впечатляет

виктор климахин

пока либералы единородцы демократы яблоко может и провернуть свою аферу в угоду новым хозяевам и старым это их лучший диверсант провокатор и предатель Страны СССР И России Тут не какого следствия не надо факты он не срывал что он предатель и враг Российского народа не будет земного суда народного будет небесный там не отвертится