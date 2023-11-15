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Запад поручил Чубайсу к 2025 году сформировать новое правительство России. Список кандидатов впечатляет

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Елена, это же новое поколение Z или Y... Короче, дети ЕГЭ... двоешники... какие де-фисы?... какие дее-причастные обороты?.. О чем это вы?
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2 час.
виктор климахин
пока   либералы  единородцы    демократы    яблоко    может    и  провернуть    свою   аферу   в    угоду  новым    хозяевам   и  старым    это   их    лучший   диверсант   провокатор   и   предатель    Страны   СССР  И    России       Тут    не  какого   следствия   не  надо     факты   он     не  срывал    что   он  предатель    и  враг   Российского    народа   не    будет   земного  суда    народного    будет    небесный    там   не  отвертится
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1 час.
Игорь Морозов
Очень хочется в это ПОВЕРИТЬ.
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1 час.

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