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Царьград

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Ормуз можно забыть: Теперь по танкеру сможет стрелять боец с ПТРК. Что сделали хуситы

Ормуз можно забыть: Теперь по танкеру сможет стрелять боец с ПТРК. Что сделали хуситы

В Израиле паникуют из-за того, что сделали хуситы. Теперь по танкерам в море можно стрелять хоть противотанковой ракетой.

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