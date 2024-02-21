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Депутат бундестага Гизи предложил приостановить поставки оружия Украине на 2 дня

Депутат бундестага Гизи предложил приостановить поставки оружия Украине на 2 дня

Западу следует приостановить на двое суток поставки вооружений Украине ради перемирия. С таким предложением в ходе организованного изданием Der Spiege ток-шоу выступил депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи.

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