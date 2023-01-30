«У «Барсы» с «Реалом» будет красивая битва. У нас историческое противостояние, мы соревнуемся во всем». Кройфф о полуфинале Кубка Испании

Спортивный директор «Барселоны» высказался о матчах с «Реалом» в Кубке Испании. «Нет никаких сомнений в том, что это будут грандиозные игры не только для Испании, но и для всего мира.
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