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«У «Барсы» с «Реалом» будет красивая битва. У нас историческое противостояние, мы соревнуемся во всем». Кройфф о полуфинале Кубка Испании

Спортивный директор «Барселоны» высказался о матчах с «Реалом» в Кубке Испании. «Нет никаких сомнений в том, что это будут грандиозные игры не только для Испании, но и для всего мира.

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