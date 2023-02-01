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«Арсенал» отдал Соареша в аренду «Фулхэму» до конца сезона

«Арсенал» отдал Соареша в аренду «Фулхэму» до конца сезона

«Фулхэм» объявил о переходе защитника «Арсенала» Седрика Соареша. «Дачники» арендовали 31-летнего португальца до конца сезона.

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