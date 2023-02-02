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Володин: танки Leopard, которые решил поставить Украине Шольц, будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров»

Володин: танки Leopard, которые решил поставить Украине Шольц, будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров»

Танки Leopard, которые решил поставить Украине руководитель немецкого правительства Олаф Шольц, будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров».

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