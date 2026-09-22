Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Рейтинг одобрения Трампа стал самым низким за всю его политическую карьеру

Рейтинг одобрения Трампа стал самым низким за всю его политическую карьеру

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до рекордных 32%. Это стало самым низким показателем за всю его политическую карьеру.

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