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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Котлеты из кальмаров

6 порций 60 минут Вам понадобится: Яйцо — 1 шт Кальмар тушка — 500 г Панировочные сухари — 120 г Растительное масло — для жарки Соль/Перец/Специи — по вкусу Приготовление: Тушку кальмара очистите от пленок, нарежьте на ломтики и измельчите с помощью блендера ; В получившийся фарш добавьте яйцо, ….

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