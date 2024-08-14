Холли Берри вышла в свет в прозрачном платье без нижнего белья

Обладательница «Оскара» в свои 57 показывает молодым актрисам, как надо заводить публику! фото: Legion MediaЗвезда «Женщины-кошки» 57-летняя Холли Берри пришла на премьеру фильма «Наш человек из Джерси» в Лос-Анджелесе в откровенном образе.