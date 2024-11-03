Володин: Госдума рассмотрит проект о штрафах за продажу детям зажигалок

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин объявил о предстоящем рассмотрении законопроекта, наказывающего продажу газосодержащих товаров лицам младше 18 лет, таких как зажигалки и баллончики для их заправки.
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