Live: седьмой испытательный полет системы Starship — впервые с полезной нагрузкой

Запуск 123-метровой транспортной системы Starship — самой большой в истории ракеты Super Heavy (первая ступень) и корабля Starship (вторая ступень) — должен состояться на «Звездой базе» компании близ населенного пункта Бока-Чика в Южном Техасе.
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