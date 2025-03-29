Следком патрулирует озера Карелии после запрета выхода на лед

Рыбаки рискуют жизнью, выходя на тонкий ледФото: следком Карелии Следователь следственного отдела по городу Сегеже СУ СК России по Республике Карелия совместно с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Карелия принял участие в рейде по проверке соблюдения правил безопасности на водных ….