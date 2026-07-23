В Балашихе проведут парковые лекции о нейросетях и искусственном интеллекте

В Балашихе в августе и начале сентября пройдет серия бесплатных лекций об искусственном интеллекте. Посетителям парка «Пехорка» расскажут, как современные ИИ-технологии можно использовать в повседневной жизни — от решения бытовых вопросов до взаимодействия с государственными сервисами.