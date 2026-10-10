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The Eurasia Daily news agency

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Explosions thundered in the city of Zaporozhye controlled by the Ukrainian Armed Forces

Explosions thundered in the city of Zaporozhye controlled by the Ukrainian Armed Forces

Explosions thundered in the city of Zaporozhye controlled by the Armed Forces of Ukraine against the background of an air alert, the Ukrainian Public television channel reports.

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