Федосеева-Шукшина в студии телешоу передала ключи от квартиры дочери Ольге и внуку Василию

Народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина сделала широкий жест на глазах у всей страны. Похоже, что знаменитая актриса не побоялась в очередной раз наступить на грабли и решила подарить родственникам квартиру.
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