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Царьград

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Приставы изъяли авто у водителя с 2343 штрафами на 3,18 млн рублей

Приставы изъяли авто у водителя с 2343 штрафами на 3,18 млн рублей

Судебные приставы изъяли у 58-летнего жителя Московской области иномарку 2014 года выпуска за неоплаченные штрафы на сумму более 3,18 миллиона рублей.

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