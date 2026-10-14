Приставы изъяли авто у водителя с 2343 штрафами на 3,18 млн рублей

Судебные приставы изъяли у 58-летнего жителя Московской области иномарку 2014 года выпуска за неоплаченные штрафы на сумму более 3,18 миллиона рублей.
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