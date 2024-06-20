Россия подписала с КНДР Пхеньянский пакт

Вчера 512 прочитали Все, кто наблюдал за визитом Президента России, Владимира Путина в Северную Корею видели, как Пхеньян был украшен к приезду нашего лидера: российские флаги, портреты главы российского государства, надписи на плакатах на русском языке, а также толпы людей с бело-сине-красными знаменами.