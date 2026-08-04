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Царьград

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КамчатНИРО выявило токсичные водоросли как причину гибели птиц

КамчатНИРО выявило токсичные водоросли как причину гибели птиц

На побережье Камчатки зарегистрирована массовая гибель морских птиц. По данным "КамчатНИРО", обнаружены токсичные водоросли, включая Alexandrium catenella и Dinophysis acuminata, которые могли вызвать отравление птиц сакситоксином и его производными.

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