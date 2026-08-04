КамчатНИРО выявило токсичные водоросли как причину гибели птиц

На побережье Камчатки зарегистрирована массовая гибель морских птиц. По данным "КамчатНИРО", обнаружены токсичные водоросли, включая Alexandrium catenella и Dinophysis acuminata, которые могли вызвать отравление птиц сакситоксином и его производными.
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