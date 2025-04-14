Предприниматели из государств-партнеров по диалогу ШОС рассчитывают на углубление инвестиционного сотрудничества с Китаем

Тяньцзинь, 13 апреля /Синьхуа/ -- На состоявшейся недавно в Тяньцзине /Северный Китай/ конференции по промышленному сотрудничеству в области устойчивого развития "Китай - ШОС" турецкий бизнесмен Мехмет Шахин обменивался визитными карточками с предпринимателями из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.