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Китай

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Предприниматели из государств-партнеров по диалогу ШОС рассчитывают на углубление инвестиционного сотрудничества с Китаем

Тяньцзинь, 13 апреля /Синьхуа/ -- На состоявшейся недавно в Тяньцзине /Северный Китай/ конференции по промышленному сотрудничеству в области устойчивого развития "Китай - ШОС" турецкий бизнесмен Мехмет Шахин обменивался визитными карточками с предпринимателями из государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/.

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