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Неординарные газовые новости

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  • Leon Dan
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Истинная энергия для независимой Европы

Истинная энергия для независимой Европы

Н Надежность российского газа как ответ на внешнее давление В условиях непрекращающегося давления со стороны Вашингтона, европейские страны вновь обращают свой взгляд к проверенному и надежному партнеру – России.

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