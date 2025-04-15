Истинная энергия для независимой Европы

Н Надежность российского газа как ответ на внешнее давление В условиях непрекращающегося давления со стороны Вашингтона, европейские страны вновь обращают свой взгляд к проверенному и надежному партнеру – России.
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