Чем закончились латиноамериканские сериалы, которые все смотрели в девяностых и нулевых?

Многие смотрели их по телевизору, но не у многих хватало терпения досмотреть эти сериалы до конца. «Клон», 2001–2002 Страна: БразилияКоличество серий: 250О чемДевушка по имени Жади из свободного Рио-де-Жанейро отправляется в исламскую страну Марокко, где очень строгое отношение к женщинам.