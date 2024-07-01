Перезапуск Crazy Taxi будет с открытым миром и массовой многопользовательской и...

Перезапуск Crazy Taxi будет с открытым миром и массовой многопользовательской игройВо время последнего шоу The Game Awards компания SEGA объявила о перезапуске Crazi Taxi, и теперь постепенно раскрывает детали об этом грядущем тайтле.
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