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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Перезапуск Crazy Taxi будет с открытым миром и массовой многопользовательской и...

Перезапуск Crazy Taxi будет с открытым миром и массовой многопользовательской и...

Перезапуск Crazy Taxi будет с открытым миром и массовой многопользовательской игройВо время последнего шоу The Game Awards компания SEGA объявила о перезапуске Crazi Taxi, и теперь постепенно раскрывает детали об этом грядущем тайтле.

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