В Тамбовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 16%

В Тамбовской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. За прошедшую неделю число заболевших уменьшилось на 16,07% по отношению к предыдущей неделе и ниже в 1,7 раза уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.