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Кормье призвал Косту подраться с Чимаевым: «Представьте, какие рейтинги будут у бойца, который первым победит Хамзата»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье объяснил, почему Пауло Косте следует подраться с Хамзатом Чимаевым.

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