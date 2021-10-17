Потепление планеты Враньё

Профессор Фредерик Зейтц, скончавшийся в 2008-ом в возрасте 96 лет, был одним из выдающихся ученых современности, пионером в области физики твердого тела и ключевой фигурой американской науки в целом.
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