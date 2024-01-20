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Мировое обозрение

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Работа на лекарства: как западные фармкомпании планируют использовать «болезнь Х»

Работа на лекарства: как западные фармкомпании планируют использовать «болезнь Х»

Ежегодный форум в швейцарском Давосе, в своё время появившийся как диалоговая площадка для крупного бизнеса, в последние годы всё больше и больше превращается в чисто политико-пропагандистский шабаш, причём весьма жуткий по содержанию.

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