Ограничение движения в Первомайском районе Ростова: где будет затруднён проезд

На трёх улицах Первомайского района донской столицы в сентябре ограничат движение транспорта. Как стало известно "Царьграду Ростов-на-Дону", с 21 сентября по 18 декабря проезд будет затруднён на улице Вятской от дома №10 до 50-летия Ростсельмаша.