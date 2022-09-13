Царьград

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Ограничение движения в Первомайском районе Ростова: где будет затруднён проезд

Ограничение движения в Первомайском районе Ростова: где будет затруднён проезд

На трёх улицах Первомайского района донской столицы в сентябре ограничат движение транспорта. Как стало известно "Царьграду Ростов-на-Дону", с 21 сентября по 18 декабря проезд будет затруднён на улице Вятской от дома №10 до 50-летия Ростсельмаша.

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