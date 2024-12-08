Календарь православных праздников с 9 по 15 декабря На неделе 9–15 декабря 2024 года продолжается Рождественский пост.
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Календарь православных праздников с 9 по 15 декабря На неделе 9–15 декабря 2024 года продолжается Рождественский пост.