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Царьград

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Блогерша из Вьетнама получила ожоги из-за взорвавшихся на дне рождения шаров

Блогерша из Вьетнама получила ожоги из-за взорвавшихся на дне рождения шаров

Инцидент произошел во время фотосъемки.Жительница Вьетнама получила серьезные ожоги лица из-за взрыва шариков, наполненных водородом, на праздновании ее дня рождения.

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