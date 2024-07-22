Житель Самары поймал в Волге гигантского сома

Житель Самары поймал в реке Волга гигантского сома. Александр Фурсов, опытный рыбак со стажем, рассказывает, что его последним достижением является сом длиной 187 см, вес которого, по его оценкам, превышает 50 кг.
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