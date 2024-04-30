Ученые нашли 27 утерянных томов братьев Гримм с их рукописными заметками

В библиотеке польского университета Адама Мицкевича (AMU) в Познани обнаружили 27 оригинальных томов из частной коллекции братьев Якоба и Вильгельма Гримм с их рукописными заметками, сообщает издание Daily Mail.
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