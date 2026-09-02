Судьба десяти моряков неизвестна после столкновения судов в Мраморном море

В Мраморном море столкнулись два турецких торговых судна, судьба десяти членов экипажа неизвестна. Об этом сообщает TRT Haber со ссылкой на администрацию губернатора Стамбула.
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