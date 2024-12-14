«Дадут работу, чтобы были деньги»: немецкий политик предрек скорый конец политической карьеры главы МИД ФРГ Анналены Бербок У министра иностранных дел Германии Анналены Бербок нет политического будущего.
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«Дадут работу, чтобы были деньги»: немецкий политик предрек скорый конец политической карьеры главы МИД ФРГ Анналены Бербок У министра иностранных дел Германии Анналены Бербок нет политического будущего.
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