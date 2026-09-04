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За рулем

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В России в полтора раза выросло число аварий на встречной полосе

В России в полтора раза выросло число аварий на встречной полосе

Первая половина 2026-го, на первый взгляд, выдалась удачной: аварий с погибшими и ранеными стало на 3,2% меньше, а на федеральных трассах, как подсчитали в Росавтодоре, ДТП поубавилось на 6,4%.

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