В России в полтора раза выросло число аварий на встречной полосе

Первая половина 2026-го, на первый взгляд, выдалась удачной: аварий с погибшими и ранеными стало на 3,2% меньше, а на федеральных трассах, как подсчитали в Росавтодоре, ДТП поубавилось на 6,4%.
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