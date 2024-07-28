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Французский пловец Маршан побил 16-летний рекорд Майкла Фелпса на Олимпиаде

Французский пловец Маршан побил 16-летний рекорд Майкла Фелпса на Олимпиаде

Пятикратный чемпион мира, пловец из Франции Леон Маршан выиграл финальный заплыв на 400 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже и тем самым побил олимпийский рекорд, принадлежавший американцу Майклу Фелпсу.

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