Французский пловец Маршан побил 16-летний рекорд Майкла Фелпса на Олимпиаде

Пятикратный чемпион мира, пловец из Франции Леон Маршан выиграл финальный заплыв на 400 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже и тем самым побил олимпийский рекорд, принадлежавший американцу Майклу Фелпсу.