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МЧС: спасатели нашли тело 15-го погибшего альпиниста в ущелье Безенги

МЧС: спасатели нашли тело 15-го погибшего альпиниста в ущелье Безенги

Число погибших при сходе лавины в Черекском районе Кабардино-Балкарии увеличилось до 15. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

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